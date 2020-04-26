В Иллинойсе более 2,5 тысячи медиков заболели COVID-19

Новости мира:За последние 24 часа в штате провели почти 12 тысяч тестирований на COVID-19.

Минимум 2600 медицинских работников заболели коронавирусом в американском штате Иллинойс.

Об этом сообщает CNN со ссылкой директора государственного здравоохранения, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

В субботу во всем штате зарегистрировали 2119 новых случаев заражения. В общем в Иллинойсе подтвердили 41 777 случаев заражения. За этот же день умерли 80 человек, всего в штате – 1874.

За последние 24 часа в штате провели почти 12 тысяч тестов на COVID-19.

В целом в США обнаружили 929 тысяч случаев инфицирования, из которых 53 тысячи человек умерли. Выздоровели от нового заболевания почти 100 тысяч человек.

С начала вспышки коронавируса Соединенные Штаты провели почти 5 миллионов тестирований на COVID-19.

Напоминаем, коронавирус был завезен в Нью-Йорк не из Китая, а из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо. Он считает, что наиболее вероятным источником вируса является Италия.