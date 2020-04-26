На востоке Конго, в заповеднике неизвестные убили 12 егерей

Новости мира:В нацпарке в ДР Конго неизвестные убили порядком 17 человек, из которых 12 были егерями.

В национальном парке на востоке ДР Конго, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, неизвестные убили 17 человек, в том числе 12 егерей.

Об этом сообщает Синьхуа.

"В результате нападения в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго погибли 17 человек, в том числе 12 егерей", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление местных властей.

Кроме того, там же обнаружен сожженный джип с телами пяти человек, включая водителя.

Уточняется, что инцидент произошел в национальном парке Вирунга, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По данным Синьхуа, в результате вооруженных столкновений за последние 20 лет погибли около 200 сотрудников парка Вирунга.