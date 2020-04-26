Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 25 апреля: COVID-19 и пожары в Украине, учебный год и ВНО 2020
Итоги дня 25 апреля: COVID-19 и пожары в Украине, учебный год и ВНО 2020
Посольство: из Турции паромом домой возвращаются более 90 украинцев
Посольство: из Турции паромом домой возвращаются более 90 украинцев
Формула-1 продлила карантин для команд
Формула-1 продлила карантин для команд
Антипасха 2020: народные приметы и традиции
Антипасха 2020: народные приметы и традиции

На востоке Конго, в заповеднике неизвестные убили 12 егерей

На востоке Конго, в заповеднике неизвестные убили 12 егерей
07:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В нацпарке в ДР Конго неизвестные убили порядком 17 человек, из которых 12 были егерями.

В национальном парке на востоке ДР Конго, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, неизвестные убили 17 человек, в том числе 12 егерей.

Об этом сообщает Синьхуа.

"В результате нападения в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго погибли 17 человек, в том числе 12 егерей", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление местных властей.

Больше не будут пороть плетями: в Саудовской Аравии отменили наказание 

Кроме того, там же обнаружен сожженный джип с телами пяти человек, включая водителя. 

Уточняется, что инцидент произошел в национальном парке Вирунга, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

По данным Синьхуа, в результате вооруженных столкновений за последние 20 лет погибли около 200 сотрудников парка Вирунга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Убийство, Конго, Жертвы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите волшебный сосуд и узнайте, что скрывает Ваша душа
02 Выздоровевшие от COVID-19: ВОЗ выступила против введения "иммунных паспортов"
03 Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене
04 Ностальгия накрывает: певцы 2000-х из рубрики "Тогда и сейчас" (Фото)
05 Известный журнал составил список самых лучших фильмов XXI века
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире уже почти 3 млн зараженных коронавирусом
В мире уже почти 3 млн зараженных коронавирусом
США начнут перезапуск экономики уже в мае
США начнут перезапуск экономики уже в мае
Джонсон возвращается к свои обязанностям
Джонсон возвращается к свои обязанностям
Рецепт дня: Сырный пирог из слоёного теста
Рецепт дня: Сырный пирог из слоёного теста
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь