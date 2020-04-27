Мэра колумбийской столицы уличили в нарушении карантина

Новости мира:В сторону городской главы столицы Колумбии поступили обвинения от жителей города в нарушении карантина.

В сторону городской главы столицы Колумбии Клаудии Лопес, которая является сторонником соблюдения жестких ограничительных мер во время пандемии коронавируса, поступили обвинения от жителей города в нарушении карантина. Об этом в воскресенье сообщила газета El Tiempo со ссылкой на видео, которое снял житель Боготы.

На видео зафиксировано, как Лопес посещает магазин вместе со своей женой, сенатором Анхеликой Лосано. Инцидент спровоцировал волну критики среди жителей колумбийской столицы, поскольку, согласно распоряжению колумбийских властей, во время карантина только один член семьи может покидать дом для совершения покупок.

Лопес пока не давала никаких комментариев, однако Лосано написала в Twitter, что зашла в магазин, чтобы помочь жене донести покупки до дома.

17 марта президент Колумбии Иван Дуке из-за пандемии коронавируса объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 11 мая. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 26 апреля общее количество зараженных в Колумбии составляет 5379, умерли 244 человека, 1133 выздоровели.