"Безответственно": президент Колумбии оценил возможность восстановления чемпионата по футболу

Новости спорта:Президент Колумбии назвал нецелесообразным восстановление чемпионата страны по футболу.

Президент Колумбии Иван Дуке негативно оценил возможность восстановления национального чемпионата по футболу. Об этом он сообщил во вторник во время выступления на радиостанции La FM, передает УНН.

Дуке считает безответственным восстановления соревнований даже без участия зрителей.

"Было бы безответственно говорить, что мы вернемся к футболу без зрителей, когда нет гарантий, что игроки команд будут защищены от коронавируса", - заявил Дуке.

Примечательно, что национальная футбольная лига Колумбии желает восстановить чемпионат.

Заметим, что карантин в стране начался 24 марта и продолжался до 13 апреля. Впоследствии его продлили до 11 мая.