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UFC отменил ближайшие турниры

UFC отменил ближайшие турниры
07:20 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:UFC официально отменил четыре турнира в апреле и мае.

Руководство UFC на официальном сайте выпустило пресс-релиз, в котором сообщается об отмене турниров UFC Fight Night и UFC 250, которые должны были состояться 25 апреля в Линкольне (США), 2 мая в Оклахома-Сити (США), 9 мая в Сан-Пауло (Бразилия) и 16 мая в Сан-Диего (США).

"Болельщики, которые приобрели билеты на эти мероприятия, получат возврат денежных средств в полном объёме в первоначальной точке покупки. Покупки, сделанные через интернет или по телефону, будут автоматически возвращены. UFC надеется вернуться с турнирами уже в ближайшем будущем", — говорится в опубликованном заявлении.

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Ранее был отменён турнир UFC 249, который должен был пройти 18 апреля. Главным боем вечера должен был стать поединок обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи.

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