"Никогда этого не сделает": Лопес вновь "наехал" на Ломаченко

Новости спорта:Теофимо Лопес в очередной раз высказался о бое с Василием Ломаченко.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0) продолжает говорить о будущем поединке против чемпиона по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко.

22-летний боксер собирается стать абсолютным чемпионом мира, одолев Ломаченко нокаутом.

"Можно сказать, что у нас с Ломаченко - одна цель. Мы оба пытаемся стать абсолютными чемпионом мира, но дело в том, что он никогда этого не сделает. Василий находится на пути к завершению карьеры, он просто хочет громко хлопнуть дверью", - приводит слова Лопеса Boxingscene.

"Ломаченко наверняка станет членом Зала боксерской славы и он намерен уйти на мажорной ноте. Думаю, он не может жить без этого последнего пояса".

Затем Теофимо рассказал, чем он отличается от украинца.

"В тоже время, я нахожусь в шаге от больших свершений. Я пытаюсь творить историю, став абсолютным чемпионом в 22 года. Я снесу голову Ломаченко".