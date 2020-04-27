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В Нигерии военные ликвидировали почти 90 боевиков

В Нигерии военные ликвидировали почти 90 боевиков
08:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:На северо-западе Нигерии военные провели контртеррористическую операцию и уничтожили 89 боевиков.

В ходе контртеррористической операции на северо-западе Нигерии военные уничтожили 89 боевиков, захватив большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Синьхуа.

"Войска Нигерии на днях провели контртеррористическую операцию в штате Замфара на северо-западе страны. В ходе нее были ликвидированы 89 боевиков и освобождены пять заложников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным официального представителя военного ведомства Нигерии, во время операции, проведенной в минувшую пятницу, армейские подразделения не понесли никаких потерь.

На севере Нигерии неизвестные напали на деревни: десятки жертв

Помимо того что удалось уничтожить много боевиков, было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Также уточняется, что среди освобожденных заложников - три женщины и двое мужчины. Военные заявили о том, что оказывают им содействие в воссоединении со своими семьями.

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Нигерия, Террористы, Боевики, Военные.
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