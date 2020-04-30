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Нарушил карантин: в Кении полицейский застрелил мальчика

Нарушил карантин: в Кении полицейский застрелил мальчика
05:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:В Кении полицейский застрелил нарушившего карантин мальчика.

В Найроби, Кении, полицейские, патрулирующие улицы во время комендантского часа, случайно застрелили мальчика на балконе.

Об этом сообщает CNN.

Мальчик вышел на балкон со своей сестрой, чтобы понаблюдать за полицейскими. По словам сестры погибшего, патрульные сначала посветили на них фонариком, а потом стали стрелять. Одна из пуль попала подростку в живот. Соседи отвезли его в госпиталь, но рана оказалась несовместима с жизнью.

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Отмечается, что в Кении во время комендантского часа стражам порядка разрешено стрелять в нарушителей на поражение.

Как сообщалось ранее, губернатор Найроби Майк Сонко заявил, что в наборы с продовольственной помощью, которые жителям раздают из-за пандемии коронавируса, помимо еды и средств защиты, включена бутылка коньяка Hennessy.

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Кения, Африка, Карантин, Covid-19.
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