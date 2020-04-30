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Помпео: Существует реальный риск того, что в Северной Корее будет голод

Помпео: Существует реальный риск того, что в Северной Корее будет голод
05:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США продолжают внимательно следить за внутренней ситуацией в Северной Корее.

 На фоне интенсивных спекуляций о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын серьезно болен, Соединенные Штаты продолжает следить за тем, что происходит внутри Северной Кореи, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Мы его (Ким Чен Ына - ред.) не видели. Сегодня у нас нет никакой информации, которую можно было бы сообщить. Мы внимательно следим за всем процессом, отслеживая то, что происходит не только вокруг самого председателя Кима, но и в более широком смысле внутри Северной Кореи", - сказал дипломат в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что, по его мнению, власти КНДР скрывают реальное положение дел в стране с распространением коронавируса, настаивая, что у них нет подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"Существует реальный риск того, что в Северной Корее будет голод, нехватка продовольствия. Мы внимательно следим за каждой из этих вещей, потому что они оказывают реальное влияние на нашу миссию - денуклеаризации Северной Кореи в конечном итоге", - заявил Помпео.

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Накануне на брифинге он также сказал, что администрация США считает важным продолжать усилия , направленные на решение ядерной проблемы КНДР, не отвлекаясь на слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

"Мы надеемся, что сможем найти путь к переговорам, в ходе которых выйдем на решение проблемы", - сказал госсекретарь.

Он добавил: "Вне зависимости от того, какая информация появляется (о Ким Чен Ыне - ред.), эта наша задача остается неизменной".

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Ким Чен Ын с 11 апреля не появлялся на публике. В итоге ряд СМИ предположил, что он может быть тяжело болен или вообще умер.

В то же время, южнокорейские власти продолжают утверждать, что Ким Чен Ын управляет страной в нормальном режиме и слухи о его нездоровье не соответствуют действительности.

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КНДР, Ким Чен Ын, Майк Помпео, Covid-19.
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