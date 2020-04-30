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В Канаде от коронавируса скончались уже более 3 тыс человек

В Канаде от коронавируса скончались уже более 3 тыс человек
23:39 Чт, 30 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Число смертей от коронавируса в Канаде продолжает расти.

Количество погибших от нового коронавируса в Канаде превысило три тысячи и продолжает расти.

Об этом свидетельствуют официальные статистические данные, обнародованные на сайте правительства Канады.

Так, по состоянию на утро четверга, COVID-19 унес жизни 3082 жителей Канады.

В то же время инфицирование вирусом подтвердили у 52 056 человек, а тест на COVID-19 сдали 788 283 канадца, то есть более 93% лиц получили отрицательный результат. Смертность сейчас составляет около 6%.

Более 50% (26 594 человек) от общего количества инфицированных проживает в провинции Квебек, из них свыше 12 тысяч - в Монреале, крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится около четверти всех случаев инфицирования COVID-19.

Хотя введеные федеральным правительством Канады и местными властями строгие карантинные меры позволили замедлить распространение вируса, ежедневно в стране выявляют сотни новых случаев инфицирования. Количество погибших от COVID-19 в Канаде удвоилось за неделю. Тем не менее, несколько провинций уже объявили о намерении вскоре ослабить карантинные меры.

Трюдо: в Канаде снижается темп распространения COVID-19

Сейчас системе здравоохранения Канады преимущественно удается справиться с наплывом больных, однако власти подготовили и альтернативные помещения для пациентов, которым не хватает коек в госпиталях. Острая проблема существует только в домах престарелых, где фиксируется высокая смертность.

Отметим, что в США уже выявили более миллиона больных и зарегистрировали свыше 61 тысячи смертей от нового коронавируса. Чтобы уберечь себя от завоза болезни из-за рубежа, Канада еще в марте закрыла свои границы для большинства путешественников.

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Канада, Коронавирус, Covid-19.
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