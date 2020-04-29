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Трюдо: в Канаде снижается темп распространения COVID-19

Трюдо: в Канаде снижается темп распространения COVID-19
20:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В Канаде сейчас наблюдается положтельная тенденция, касательно распространения коронавируса.

Темп распространения COVID-19 в Канаде снижается, но отменять ограничительные меры еще слишком рано.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Принятые меры работают. Во многих регионах страны кривая роста уровня заболеваемости выровнялась, но мы еще не вышли из кризиса. Если мы отменим ограничительные меры слишкм рано, то можем быстро потерять достигнутый прогресс ",- сказал Трюдо.

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Он подчеркнул, что всем необходимо "быть очень осторожными", и добавил, что все уровни власти в стране объединились для достижения общей победы.

По состоянию на утро 28 апреля на территории Канады подтверждены более 50 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Умерли 2904 человека.

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Канада, Заражение, Коронавирус.
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