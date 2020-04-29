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Эпидемия COVID-19: В Молдове скончались уже 111 человек

Эпидемия COVID-19: В Молдове скончались уже 111 человек
19:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Молдове сконзались более ста человек.

В среду в Молдове еще два человека с коронавирусом скончалось, общее количество смертей составило 111 человек, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В среду скончалась 85-летняя жительница Кишинева. Она была госпитализирована 18 апреля в больницу №1. Имела сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда в анамнезе, высокое кровяное давление, сахарный диабет II типа. Также скончался 51-летний мужчина из Тирасполя. Имел сопутствующие заболевания: кардиомиопатия токсического генеза", - говорится в сообщении.

В среду в Молдове также зарегистрировано 133 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число инфицированных граждан составило 3771 человек. Из них 1114 человек вылечились, остались 2548 "активных" случаев.

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В среду еще 20 случаев COVID-19 были подтверждены в Приднестровье, общее число инфицированных в регионе составляет 431 человек. Из них 47 вылечилось, 21 - скончался.

Как сообщалось, в связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, шесть населенных пунктах заблокированы военными и карабинерами в связи с объявленным там полным карантином. С понедельника в Молдове были ослаблены некоторые ограничения, введенные на период борьбы с пандемией коронавируса. В частности, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, разрешено гулять в парках, начали работать некоторые государственные учреждения, были открыты все магазины, за исключением рынков и торговых центров.

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Украина, Молдова, Жертвы.
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