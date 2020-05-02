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Канада ужесточила оружейное законодательство

Канада ужесточила оружейное законодательство
01:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В Канаде ввели изменения в законодательство в сфере владения оружием.

Канада вводит запрет на использование гражданскими свыше 1500 моделей оружия наступательного типа.

Об этом объявили в офисе премьер-министра Канады, сообщает корреспондент Укринформа.

“Премьер-министр объявляет о запрете свыше 1500 моделей и вариантов оружия наступательного типа. Эти модели делятся на девять категорий огнестрельного оружия и два типа, которые определяют по характеристикам. На некоторые составляющие этого оружия также налагается запрет”, - говорится в распространенном заявлении.

Указывается, что запрещенное вооружение и его детали “нельзя законно продавать, использовать или импортировать”. Исключения из этого правила сделаны лишь для некоторых представителей коренных народов.

“Эти шаги уберут опасное огнестрельное оружие, разработанное для военного использования, из наших общин, и помогут удостовериться, что канадцы больше не страдают от насилия с использованием огнестрельного оружия”, - отметили в офисе премьер-министра.

Поскольку запрет на использование этих определенных типов оружия вступает в силу немедленно, правительство предусмотрело двухлетний переходный период, “чтобы защитить владельцев от уголовной ответственности в то время, как они стараются придерживаться новых правил”.

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“Правительство намерено как можно скорее ввести программу выкупа, чтобы безопасно удалить это огнестрельное оружие, и планирует внести как можно раньше законодательство, сотрудничая с парламентом и проводя общественное обсуждение”, - подчеркнули у Трюдо.

В правительстве уточнили, что сейчас на территории Канады зарегистрировано более 100 тысяч единиц вооружения, которое попадает под запрет.

Добавим, что нынешний запрет был введен правительственным указом, а не законом, что имело бы большую силу. Правительству пришлось выбрать такой путь, поскольку парламент сейчас закрыт на карантин и собирается только для обсуждения мер, связанных с COVID-19.

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Законодательство, Канада, Оружие.
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