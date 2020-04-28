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На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров

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На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров
11:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:Полиция Киевской области задержала вооруженную преступную группу, которая подозревается в совершении серии тяжких преступлений.

Правоохранители задержали банду из трех мужчин, которые подозреваются в совершении разбойного нападения на семью фермера в Сквирском районе и ряда краж денег из сейфов предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

"Две недели назад группа неизвестных лиц в балаклавах, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напала на семью фермера в с. Молчановка. Оттуда нападающие похитили банковские карточки, деньги и ценности. Потерпевший обратился в полицию почти сутки спустя из-за угрозы физической расправой над детьми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские открыли уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и сразу начали проводить все необходимые мероприятия по установлению виновных лиц.

"Несмотря на отсутствие следов преступления, которые хозяева тщательно убрали до приезда следственно-оперативной группы, отсутствие камер видеонаблюдения, работникам полиции удалось выйти на след нападавших. Все фигуранты преступной группы задержаны. Ими оказались группа мужчин, жителей разных уголков страны. К каждому преступлению воры готовились тщательно, были четко расписаны роли, продумывали каждый шаг и пути отхода", - сообщили в полиции.

Также указывается, что во время проведения обысков по месту жительства нападающих работники полиции обнаружили и изъяли огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, другие орудия совершения преступлений и вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки.

Также полицейские изъяли два автотранспортных средства с иностранной регистрацией, на которых передвигались злоумышленники - Land Rover и "запасной" автомобиль Opel.

Также группа злоумышленников подозревается в совершении 4-х фактов краж денег из сейфов частных предпринимателей. Здесь их преступный заработок достигает почти полмиллиона гривен.

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Сейчас полицейские проверяют задержанных в совершении других аналогичных преступлений на территории области.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 (Разбой) и ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины, суд для них изберет меру пресечения. Продолжается следствие.

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Киевская область, Полиция, Преступления, Банда.
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