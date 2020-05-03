Крушение военного самолета: В Боливии погибли шесть человек

Новости мира:В ВВС Боливиии заявили, что шесть человек погибли в субботу в результате падения небольшого самолета.

Шесть человек погибли в субботу в результате падения небольшого самолета, принадлежащего ВВС Боливии.

Об этом сообщила газета Pagina Siete.

Разбившийся самолет в департаменте Бени, направлялся в город Санта-Крус. На борту находились шесть человек — два пилота и четыре пассажира из Испании, которых должны были доставить в международный аэропорт для возвращения на родину.

Как сообщил в Facebook Министерство обороны Боливии, его глава Луис Фернандо Лопес выразил соболезнования семьям пилотов, которые "погибли при исполнении своих обязанностей".

Как сообщалось, на Филиппинах во время взлета разбился самолет с медиками.