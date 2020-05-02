Американские истребители отсалютовали медикам, которые борются с COVID-19

Новости мира:Самолеты ВМС США выразили уважение медикам, которые борются с COVID-19.

Уважение медикам, а также всем, кто противостоит коронавирусу в США, выразили зрелищным пролетом элитные авиаподразделения Blue Angels (ВМС США) и Thunderbirds (Военно-воздушные силы) в небе над Балтимором и Вашингтоном.

Акция состоялась в субботу, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Это не первая акция, проведенная военными летчиками в знак благодарности медикам.

Напоминаем, во вторник Blue Angels и Thunderbirds отсалютовали врачам и всем, кто борется с коронавирусом, в небе Нью-Йорка и Филадельфии.

Сообщалось ранее, Верховная Рада поддержала за основу изменения в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезнью (COVID-19).