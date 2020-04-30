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В Раде хотят освободить от налогов медиков, которые помогают в борьбе с COVID-19

В Раде хотят освободить от налогов медиков, которые помогают в борьбе с COVID-19
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua/

Новости Украины:В ВРУ сегодня поддержали за основу изменения в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медиков.

Верховная Рада поддержала за основу изменения в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезнью (COVID-19).

За соответствующее решение проголосовали 336 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, учитывая риски, которым ежедневно подвержены медработники, считается необходимым освободить их доходы от налогообложения на период выполнения мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемии и пандемии коронавирусной болезни (COVID-19), определенный в решении Кабинета министров о введении карантина, до завершения этих мер.

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Как сообщалось, 1 апреля Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", которым предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающим услуги гражданам, которые находятся дома, - до 100% зарплаты.

С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Карантин продлен до 11 мая 2020 года. 

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По состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

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Украина, ВРУ, Кабмин, Рада.
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