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В Раде призвали мировые парламенты осудить вооруженную агрессию РФ в Украине

В Раде призвали мировые парламенты осудить вооруженную агрессию РФ в Украине
14:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:ВРУ обратилась к парламентам иностранных государств об осуждении вооруженной агрессии Российской Федерации в отношении Украины.

Депутаты приняли постановление об обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций об осуждении вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Решение поддержали 309 народных депутатов.

"Верховная Рада обращается к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом осудить действия Российской Федерации, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как такие, что противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных государственных границ", - говорится в тексте обращения.

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Кроме того, в постановлении "Об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций относительно осуждения продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождения политических заключенных - граждан Украины" (№3068) украинский парламент просит продолжать политику непризнания аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и осудить нарушение российской оккупационной администрацией основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированных территориях.

Верховная Рада просит иностранные парламенты и парламентские ассамблеи использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении РФ с целью немедленного освобождения ею всех лиц, захват которых вызван продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины, а также всех других граждан Украины, которых РФ незаконно удерживает на временно оккупированных территориях АР Крым, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и на территории Российской Федерации.

Кроме того, Рада призывает требовать от Российской Федерации отказаться от расширения агрессивных действий в черноморском регионе, практики перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практики блокирования украинских портов с использованием гибридных методов, придерживаться всех норм и требований международного морского права.

Среди требований - отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступ к образованию на украинском языке, осудить действия Российской Федерации по преследованию лиц за выражения мнений, мысли, совести и религии, участие в мирных собраниях, объединениях, а также требовать обеспечения свободного развития традиций и культурной самобытности на временно оккупированных территориях Украины.

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Украинский парламент призывает требовать от Российской Федерации прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированной АР Крым и города Севастополь и перемещение граждан РФ на временно оккупированную территорию Украины, что приводит к изменению демографического состава Крыма и города Севастополь.

Верховная Рада также просит иностранные парламенты осудить незаконное строительство Российской Федерацией мостового перехода через Керченский пролив и призывает требовать от РФ обеспечить беспрепятственный и надлежащий доступ устоявшимся международным правозащитным механизмам на временно оккупированные территории Украины с целью осуществления постоянного мониторинга за ситуацией в сфере соблюдения прав человека.

Обращение также содержит призыв предоставить мировому сообществу четкие заверения относительно неразмещения на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения, а также отказаться от всех видов военного сотрудничества с Российской Федерацией и воздержаться от действий и заявлений, которые будут поощрять РФ к продолжению агрессивной милитаристской внешней политике, включая продолжение вооруженной агрессии против Украины.

Приняв постановление, парламент поручает Председателю Верховной Рады безотлагательно направить текст Обращения парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций.

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Украина, ВР, РФ, Рада.
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