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ООС: боевики обстреляли позиции ВСУ под Новотошковским и Павлополем

ООС: боевики обстреляли позиции ВСУ под Новотошковским и Павлополем
14:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:В штабе оос дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций с начала суток.

Российские оккупационные войска от начала суток дважды обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 сегодня, 30 апреля, российско-оккупационные войска нарушили режим дважды. Первый вражеский выстрел раздался сегодня утром неподалеку Павлополя. Начиная с 09.10 и до 09.50 оккупанты совершили 12 выстрелов по вооружению БПМ, 8 раз целились из станковых противотанковых гранатометов и применили автоматические гранатометы АГС с расходом 40 боеприпасов. Обстрел продолжался по направлению с. Сосновское. В ответ украинские военнослужащие, которые обороняют Павлополь, ударили по противнику из дежурных огневых средств. Вражеский огонь удалось вовремя подавить", - отметил спикер.

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По словам Мотузяника, во второй раз оккупанты применили оружие в 10:50 в районе Новотошковского, где использовали миномет 82-го калибра, выпустив три мины, и дважды выстрелили из противотанкового ракетного комплекса. Огонь велся со стороны с. Березовское.

"По имеющейся информации, с начала этих суток и по состоянию на этот момент, боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются", - подчеркнул он.

По словам спикера, военнослужащие из состава Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи и находятся в полной боевой готовности.

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Украина, Боевики, ВСУ, ООС.
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