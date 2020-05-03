Мощная встряска: На Тайване произошло землетрясение

Новости мира:Тайваньское центральное метеорологическое управление дало отчет о силе землетрясения.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье на Тайване и ощущалось во многих районах острова. Об этом сообщил тайваньское центральное метеорологическое управление.

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки о 11:24 по китайскому времени (6:24 по времени Киева).

Эпицентр толчков находился у восточного побережья острова, в 70,7 км к северо-востоку от города Тайдун. Очаг землетрясения залегал на глубине 40,4 км под морским дном.

Колебания почвы ощущались в уездах Хуалянь, Цзяи, Тайдун, Чжанхуа, Наньтоу, Юнлинь и в целом ряде городов. Сведений о пострадавших или разрушениях, а также об угрозе цунами до сих пор — не поступало.

Остров Тайвань с населением 23 млн человек расположен в сейсмически активной зоне Восточной Азии.

Как сообщалось, неподалеку от острова Крит произошло мощное землетрясение.