В Боливии потерпел крушение военный самолет: шесть человек погибли

Новости мира:В Боливии разбился самолет ВВС страны.

На северо-востоке Боливии вскоре после взлета потерпел крушение легкомоторный самолет ВВС страны - погибли все шесть человек, находившихся на его борту.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на ВВС Боливии.

«Шесть человек погибли в субботу в результате крушения легкомоторного самолета ВВС Боливии близ города Тринидад в департаменте Бени на северо-востоке страны» - говорится в сообщении.

Как отмечается, небольшой самолет, на борту которого находились четыре испанца, а также два пилота ВВС Боливии, вылетел из аэропорта Тринидада. Однако через 15 минут в его работе произошел механический сбой. При попытке вернуться в аэропорт самолет потерпел крушение.

Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.

Для расследования катастрофы создан специальный совет, который в течение недели должен представить полный отчет о причинах случившегося.