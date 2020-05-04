Полиция Египта ликвидировала 18 террористов

Новости мира:Египетская полиция в ходе спецоперации уничтожила 18 боевиков.

Правоохранители Египта во время спецоперации на Синайском полуострове обнаружили тайник террористов и ликвидировали 18 боевиков.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на МВД Египта.

«Силы полиции Египта ликвидировали 18 террористов в ходе перестрелки в неспокойной мухафазе (провинции - ред.) Северный Синай», - говорится в сообщении.

Отмечается, что силовики отрабатывали информацию о тайнике террористов в городе Бир-эль-Абд – и наткнулись на боевиков, которые в ходе перестрелки были уничтожены.

В тайнике обнаружили 13 автоматических винтовок, три бомбы и два пояса со взрывчаткой.

Агентство указывает, что спецоперация проводилась через два дня после того, как в результате взрыва в Северном Синае погибли девять военнослужащих.