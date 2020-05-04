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В Бразилии уже более 100 тыс человек заболели коронавирусом

В Бразилии уже более 100 тыс человек заболели коронавирусом
05:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В Бразилии уже более 100 тыс человек заразились коронавирусной инфекцией.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. человек.

Об этом свидетельствует обновленное в воскресенье сведения Министерства здравоохранения страны.

Всего за сутки обнаружено 4588 новых случаев инфицирования, их общее количество составило 101 147. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 7025, из них 275 зарегистрировано с момента публикации предыдущей сводки. Как правило, статистика выходных дней показывает более низкие цифры, чем данные в течение недели. В предыдущие дни фиксировалось более 400 смертей.

Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживает более 21 млн человек. В регионе насчитывается более 31 тыс. инфицированных и более 2,6 тыс. умерших. За ним следует Рио-де-Жанейро, где выявлено более 11 тыс. инфицированных и более тысячи смертей.

В Бразилии за сутки почти семь тысяч новых больных COVID-19

Тяжелая эпидемическая ситуация сложилась также в северо-восточных штатах Сеара (более 8,3 тыс. инфицированных и 663 умерших), Пернамбуку (более 8,6 тыс. инфицированных и 652 умерших) и Мараньян (более 4 тыс. инфицированных и 237 умерших), а также в штатах Амазонас (более 6,6 тыс. инфицированных и 548 умерших) и Пара (более 3,8 тыс. инфицированных и 309 умерших) на севере страны.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. Ранее в Министерстве здравоохранения прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется до июля, в августе начнется постепенное замедление темпов инфицирования, и уже в сентябре состоится спад.

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Бразилия, Коронавирус, Covid-19.
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