В Бразилии за сутки почти семь тысяч новых больных COVID-19

Новости мира:Количество новых случаев коронавируса в Бразилии за предыдущие сутки выросло почти на семь тысяч - это самый высокий показатель с начала эпидемии.

За минувшие сутки количество новых случаев инфицирования COVID-19 выросла в Бразилии почти на семь тысяч, что является самым высоким показателем с начала эпидемии.

Об этом со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Бразилии пишет Xinhua.

“В среду общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Бразилии выросла с 71 886 до 78 162, то есть на 9%, что стало самым высоким суточным ростом с начала эпидемии”, - сообщает Xinhua.

Отмечается, что за 24 часов количество погибших от болезни возросла с 5385 до 5466, а уровень смертности достиг 7%. “В министерстве добавили, что 34 132 пациента выздоровели, а причина смерти еще 1 452 людей до сих пор устанавливается”, - говорится в материале.

Наибольшее количество больных, а именно 26 158, проживает в штате Сан Паулу. На втором месте по количеству инфицированных находится штат Рио-де-Жанейро, в котором заболели 8 869 жителей.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 апреля в мире зарегистрировано уже 3 193 886 инфицированных COVID-19.

Больше всего зараженных зафиксировано в США – 1 039 909, Испании – 236 899, Италии – 203 591, Франции – 166 543, Британии – 166 441, Германии – 161 539, Турции – 117 589.