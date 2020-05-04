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В Египте открыли отели для внутренних туристов

В Египте открыли отели для внутренних туристов
07:26 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости мира:Правительство Египта позволило разрешило открыть гостиницы для местных отдыхающих.

Правительство Египта позволило открыть гостиницы для внутренних туристов при условии, что учреждения будут работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять, сообщает Reuters

Такое решение вызвано убытками, которые из-за пандемии коронавируса, понесла туристическая отрасль страны. Государство теряет около 1 миллиарда долларов в месяц.

Ограничения по приему не более 25% отдыхающих будет действовать до конца мая. С июня же заведениям позволят работать не более чем для 50% туристов.

Также гостиницы должны будут предпринять ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов.

Чрезвычайное положение в Египте продлили еще на три месяца

Для того, чтобы возобновить работу в гостинице должна быть клиника с врачом. Кроме того, отдыхающим будут регулярно проверять температуру.

Также заведения должны установить дезинфицирующее оборудования.

Работников обяжут проходить экспресс-тест при входе на территорию учреждения.

Кроме того, будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий на курортах. Отмечается, что в отелях введут обычное меню и запретят открытые зоны с пищей.

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Египет, Туризм, Отели, Коронавирус.
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