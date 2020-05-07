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Пандемия в Южной Америке: в Бразилии число инфицированных превысило 120 тысяч

Пандемия в Южной Америке: в Бразилии число инфицированных превысило 120 тысяч
02:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Бразилии зарегистрировали свыше 121 тыс. заражений COVID-19, скончались более 8 тыс. человек.

В Бразилии к среде зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, умерли более 8 тыс. человек по всей стране, сообщает новостной портал "Глобу".

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зарегистрированных зараженных превысило 100 тыс. человек.

Самое большое количество смертей зарегистрировали на севере и северо-востоке страны, а также в штатах Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро.

Выздоровели 22,8 тыс. человек.

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По данным Worldometer, общее количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 3 778 012, из них 261 311 летальных, выздоровели 1 275 342 человека.

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Бразилия, Коронавирус, Covid-19.
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