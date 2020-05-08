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Власти Франции заверяют, что у жителей не будет недостатка в защитных масках

Власти Франции заверяют, что у жителей не будет недостатка в защитных масках
23:48 Пт, 8 Май 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Франции обеспечат граждан нужным количеством защитных масок при выходе из изоляции.

С приближением во Франции начала выхода страны из режима изоляции 11 мая, что в ряде случаев предусматривает обязательное ношение масок, французское правительство завершает работу по обеспечению населения этим защитным средством.

Госсекретарь при министре экономики и финансов Аньес Панье-Рюннаше объявила на пресс-конференции в пятницу в Париже, что 10 млн масок поступили от государства в распоряжение операторов транспорта для снабжения пассажиров.

Предусмотрено также поставлять французам по 200 млн масок в неделю, с возможностью для частных лиц приобретать их в аптеках, табачных лавках и в отдельных случаях - у работодателя.

На региональные органы здравоохранения возлагается координация бесплатного распределения масок для персонала, работающего с коронавирусными больными, школьников и уязвимых категорий населения.

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп, объясняя порядок начала выхода из изоляции, предупредил, что вирус пока никуда не денется, французам предстоит жить с ним и научиться оберегаться от него. При этом глава правительства заявил, что в большей части Франции эпидемиологическая волна удержана.

Последние статистические данные, обнародованные в пятницу Генеральной дирекцией министерства здравоохранения Франции подтверждают, что число госпитализируемых в стране по причине коронавируса лиц, в том числе пациентов, помещаемых в реанимационные отделения, продолжает снижаться.

В настоящее время во Франции госпитализированы 22724 человека, инфицированных COVID-19, 510 новых пациентов поступили в больницы за минувшие сутки. На 484 койко-места меньше занято коронавирусными больными, чем накануне.

По данным Минздрава, 2868 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимационных палатах, это на 93 больных меньше, чем днем раньше.

Во Франции снижается число новых случаев и количество смертей от COVID-19

Всего в стране насчитывается 55782 человека, вылечившихся от коронавируса в больницах.

Вместе с тем количество летальных исходов достигло во Франции 26230. За последние сутки умерли 243 заразившихся коронавирусом. В целом с начала эпидемии во Франции заразился 138421 человек, в том числе 642 случая выявлены в последние 24 часа.

В предстоящие выходные французы проведут в режиме строгой изоляции последние два дня в ожидании мер послабления с понедельника, 11 мая.

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Франция, Маска, Коронавирус, Covid-19.
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