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Заболел COVID-19: в Мексике скончался главарь одного из наркокартелей

Заболел COVID-19: в Мексике скончался главарь одного из наркокартелей
05:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Один из главарей мексиканского наркокартеля скончался в тюрьме от COVID-19.

Один из главарей мексиканского наркокартеля "Лос-Сетас" Мойсес Эскамилья Май скончался в тюрьме от последствий заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По информации прокуратуры штата Халиско, где отбывал заключение бандит, 45-летний Май был госпитализирован неделю назад из-за респираторных проблем.

За 11 лет, которые осужденный провел в тюрьме, он никогда не жаловался на здоровье.

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Май был арестован в 2008 году с восемью сообщниками и приговорен к 37 годам лишения свободы за ряд преступлений, в том числе за причастность к обезглавливанию 12 человек.

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Все по теме:

Мексика, Коронавирус, Covid-19, Мойсес Эскамилья Май.
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