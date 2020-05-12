Заболел COVID-19: в Мексике скончался главарь одного из наркокартелей

Новости мира:Один из главарей мексиканского наркокартеля скончался в тюрьме от COVID-19.

Один из главарей мексиканского наркокартеля "Лос-Сетас" Мойсес Эскамилья Май скончался в тюрьме от последствий заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По информации прокуратуры штата Халиско, где отбывал заключение бандит, 45-летний Май был госпитализирован неделю назад из-за респираторных проблем.

За 11 лет, которые осужденный провел в тюрьме, он никогда не жаловался на здоровье.

Май был арестован в 2008 году с восемью сообщниками и приговорен к 37 годам лишения свободы за ряд преступлений, в том числе за причастность к обезглавливанию 12 человек.