В Бразилии зафиксирован антирекорд по суточной смертности от коронавируса

Новости мира:В Бразилии зафиксировали самый высокий показатель смертности от Covid-19 за сутки.

В Бразилии зафиксировали 881 смерть от коронавирусной болезни за последние сутки. Это самый высокий показатель суточной смертности от Covid-19 в стране.

Об этом сообщает BBC.

"Бразилия зафиксировала самый высокий ежедневный показатель смертности от коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Во вторник был зарегистрирован 881 смертельный случай, сообщило Министерство здравоохранения. Общее количество погибших в результате пандемии коронавруса в Бразилии сейчас составляет 12400 человек.

Согласно данным Worldometer, количество подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии сейчас составляет 179 457. Бразилия сейчас является шестой в мире и лидером среди латиноамериканских стран по количеству зарегистрированных случаев Covid-19. В то же время эксперты считают, что реальное число больных может быть намного выше из-за ограниченности возможностей тестирования в стране.

"Бразилия тестирует только тех людей, которые попадают в больницу", - сказал Доминго Алвеш из медицинской школы университета Сан-Пауло. "Трудно узнать, что происходит на основе имеющихся данных", - добавил он.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 13 мая в мире зафиксировано 4 356 628 случаев коронавируса, в частности 293 111 человек умерли и 1610725 выздоровели.