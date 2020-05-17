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Пандемия COVID-19: в Бразии с начала эпидемии скончались более 15 тыс человек

Пандемия COVID-19: в Бразии с начала эпидемии скончались более 15 тыс человек
08:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бразии количество умерших от заболевания перевалило за 15 000 человек.

В Бразилии по данным министерства здравоохранения страны общее число жертв коронавируса с начала распространения инфекции достигло 15 тыс. 633, увеличившись за сутки на 816 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировано 233 тыс. 142 случая заражения коронавирусом, рост за сутки составил 14 тыс. 919.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мер, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, установивших режим социальной изоляции на своих территориях.

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Из-за противоречий по поводу мер противодействия распространению инфекции Болсонару уволил министра здравоохранения Энрике Мандету, а новый министр - Нельсон Тейх - сам подал в отставку.

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Бразилия, Заражение, Коронавирус.
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