В Канаде произошло крушение самолета военно-воздушных сил (Видео)

В провинции Британская Колумбия разбился самолет пилотажной группы ВВС Канады. Судьба экипажа остается неизвестной.

Об этом сообщает Reuters.

Самолет упал возле города Камлупс вскоре после вылета. На видео видно как пара самолетов поднимаются в небо, после чего один резко падает.

Breaking News ...!!, crash Snowbirds CT-114 Tutor. On 17 May 2020, a Snowbirds Tutor crashed at Kamloops Airport, British Columbia. Video credit: Victor Mario Kaiser (@supermario_47)#avgeek #crash #RCAF #CT114 #Tutor #431stADS #RCAF pic.twitter.com/Z8LXowVYK2

— Scramble (@scramble_nl) May 17, 2020