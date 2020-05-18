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В Канаде произошло крушение самолета военно-воздушных сил (Видео)

В Канаде произошло крушение самолета военно-воздушных сил (Видео)
01:47 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости мира:В Канаде разбился самолет ВВС.

В провинции Британская Колумбия разбился самолет пилотажной группы ВВС Канады. Судьба экипажа остается неизвестной.

Об этом сообщает Reuters.

Самолет упал возле города Камлупс вскоре после вылета. На видео видно как пара самолетов поднимаются в небо, после чего один резко падает.

По словам свидетелей, по меньшей мере один человек получил ранения. Однако о состоянии пилота информации нет. По словам министра здравоохранения провинции, один человек госпитализирован.

Военно-воздушные силы подтвердили в Twitter аварию самолета.

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Канада, Самолет, ВВС, Крушение.
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