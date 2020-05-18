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Египет снова усиливает карантин

Египет снова усиливает карантин
07:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Власти Египта решили усилить карантин на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр.

Египет усилит ограничительные меры, введенные для замедления распространения COVID-19, на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр.

Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбоулу сообщает Xinhua.

По его словам, более жесткие ограничительные меры будут введены 24 мая на шестидневный срок.

На протяжении этого времени начало комендантского часа будет перенесено с 21:00 на 17:00. Власти также закроют все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи. Кроме этого, в период праздника не будет ходить ни один общественный транспорт.

Напомним: Египет только недавно начал ослаблять карантин, постепенно восстанавливая экономическую деятельность, однако решил приостановить воплощение этого плана. Сейчас на территории страны выявлено почти 12 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Болезнь забрала 612 жизней.

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Египет, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Аль ад-Фитр.
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