Коронакризис: Эквадор закрывает посольства и госпредприятия

Новости мира:В связи с пандемией коронавируса в Эквадоре наблюдается усиление экономического кризиса.

Эквадор закрывает несколько посольств и государственных предприятий, чтобы сэкономить деньги в условиях экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает AFP.

"Мы закроем ... посольства и дипломатические офисы", - заявил президент страны Ленин Морено, по телевидению представив план экономии более 4 миллиардов долларов в связи с кризисом, вызванным пандемией.

Послы в Иране, Никарагуа, Малайзии и Андском парламенте будут отозваны. Консульства в мексиканском городе Тапачула и Валенсии в Венесуэле также будут полностью закрыты.

Эквадор ранее закрыл дипломатические миссии в Алжире, Нигерии, Беларуси, Эфиопии и Анголе.

Закрыв более 40 министерств и ведомств, президент Морено объявил, что в целях экономии еще больше сократит государственный аппарат, ликвидировав семь государственных компаний, включая железные дороги и почтовую службу.