Министр финансов: США выйдут из пандемии сильнее, чем прежде

Новости мира:Министр финансов США Стивен Мнучин провел выступление в банковском комитете Сената.

США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в ходе выступления в банковском комитете Сената во вторник.

По его словам, Минфин уже предоставил нуждающимся около половины из одобренных Конгрессом для ведомства $500 млрд, предназначенных для оказания финансовой помощи и поддержки кредитования.

Угроза невосполнимого ущерба экономике возрастает при продолжительном локдауне, сказал также Мнучин. При этом он отметил, что "мы не намерены отправлять работников обратно (на предприятия - прим. ИФ) без адекватной защиты".

Мнучин также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе (ФРС), и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

Между тем в ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal.

"Усиливается ощущение, что восстановление экономики может оказаться медленнее, чем хотелось бы... и это может означать, что нам необходимо делать больше", - сказал глава американского ЦБ.

Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

"Федрезерв будет адаптировать и менять кредитные программы по мере необходимости", - отметил он, добавив, что условия кредитования уже неоднократно корректировались.

"В нынешнем кризисе программы, которые поддерживают безработных, являются ключевыми", - сказал он.

Власти предприняли широкомасштабные действия по сдерживанию кризиса, однако пока непонятно, достаточно ли этого, сказал Пауэлл.

Он также высказался в поддержку смягчения регуляторных правил для банков на период текущего кризиса.