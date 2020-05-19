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Смягчение ограничений: Чехия, Словакия и Австрия взаимно откроют границы до середины июня

Смягчение ограничений: Чехия, Словакия и Австрия взаимно откроют границы до середины июня
19:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с положительной тенденцией Чехия, Словакия и Австрия решили взаимно открыть границу до середины июня.

Чехия, Словакия и Австрия решили взаимно открыть границу до середины июня.

Об этом заявил глава МИД Томаш Петршичек после переговоров 19 мая 2020 года со своими коллегами Иваном Корчком и Александром Шалленбергом, сообщается на сайте МИД ЧР.

"Мы возвращаемся к нормальному состоянию, и это касается также и путешествий. Наша цель - открыть границы между Чехией, Австрией и Словакией до середины июня, даже без необходимости представлять отрицательные тесты или прохождение карантина", - сказал глава чешской дипломатии.

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Петршичек отметил, что правила будут применяться ко всем гражданам стран так называемого Славковского формата (Чехия, Словакия, Австрия), когда речь бужет идти о путешествиях. Уже есть договоренность с Австрией. Переговоры со Словакией еще будут продолжаться в ближайшие дни. Детали открытия границы должны быть понятными в течение следующей недели. Окончательное решение по возобновлению свободного движения со Словакией и Австрией будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в ближайшие две недели.

"В середине июня мог бы быть создан минишенген без необходимости проверок, тестов или карантина", - добавил министр.

Он также сообщил, что в ближайшие дни Прага также хочет пригласить Венгрию, у которой похожая эпидемиологическая ситуация, к этой модели.

Чешский министр напомнил, что подобные переговоры также запланированы с другими странами-соседями.

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"Я верю, что границы с Германией и Польшей откроются позже до конца июня", - сказал он.

На этой неделе Министерство иностранных дел продолжает интенсивные консультации с Болгарией, Словенией и Хорватией с тем, чтобы чешские граждане могли провести этот летний сезон за рубежом максимально безопасно.

Как сообщалось, по состоянию на утро вторника, 19 мая, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4894222, летальных случаев - 320 181. Количество пациентов, которые уже выздоровели - 1908065.

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Чехия, Словакия, Австрия, Карантин.
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