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Среда, 20.05.2020
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Коронавирус: Канада и США договорились оставить общую границу закрытой

Коронавирус: Канада и США договорились оставить общую границу закрытой
03:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канада и США оставят общую границу закрытой еще на месяц

Из-за пандемии COVID-19 Соединенные Штаты и Канада договорились еще в течение месяца держать общую границу закрытой для "неважных" путешествий.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Позвольте подтвердить, что Канада и США снова согласились продлить на 30 дней действующие пограничные меры. Это - важное решение, которое обезопасит людей в обоих государствах", - заявил канадский лидер.

Он пояснил, что решение о возможном продлении такого режима будет рассматриваться в конце июня: "Во время кризиса мы часто принимаем решение еженедельно. Ситуация быстро меняется, и мы постоянно добавляем новые полезные для канадцев меры, настраивая баланс между безопасностью людей и попыткой восстановить привычную экономическую активность".

Трюдо добавил, что Канада "и в дальнейшем будет внимательно следить за событиями в других регионах мира, принимая решение о последующих шагах".

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Как сообщалось, действующие беспрецедентные ограничения на передвижение между Канадой и США вступили в силу 21 марта и с тех пор дважды продлевались. "Неважными" считаются все поездки, целью которых являются туризм и отдых. В то же время движение через границу топлива, пищевых продуктов, медикаментов и других товаров не прекращается. Не касается запрет и медиков, которые живут в одной стране, а работают в другой.

По последним данным, в Канаде выявлено более 78 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Болезнь унесла 5857 жизней. В то же время в США заболевших уже более 1,55 млн, умерли вследствие коронавирусной инфекции 91 тыс. американцев.

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США, Канада, Covid-19.
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