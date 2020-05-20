Пандемия: в Бразилии за сутки умерли 1,1 тыс человек

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бразилии зафиксировали более 1100 смертей за сутки.

В Бразилии сейчас наблюдается самое высокое за всё время пандемии суточное количество заражений коронавирусом и вызываемых им смертей.

Об этом сообщает ВВС.

"Бразилия зафиксировала самый высокий рост инфицированных и умерших из-за коронавируса с начала вспышки на территории страны. За последние сутки зафиксировано 17 408 новых случаев и 1 179 смертей", - говорится в сообщении.

В настоящее время сообщается о 271 628 инфицированных и 17 971 умершем от COVID-19 в Бразилии.

Таким образом, эта страна оказалась на третьем месте в мире по количеству заражений - после США и РФ.

При этом эксперты подчеркивают, что реальная картина в Бразилии может быть еще хуже из-за недостаточного уровня тестирования в стране.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно выражал своё скептическое отношение к коронавирусу и критиковал карантинные ограничения.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зарегистрировано 5 017 883 случая заражения коронавирусом, из них 325 624 летальных, выздоровели 1 980 118 человек.