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Эпидемия COVID-19: в Германии количество зараженных превысило 176 тысяч

Эпидемия COVID-19: в Германии количество зараженных превысило 176 тысяч
16:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Германии количество случаев заражения перевалило отметку в 176 000 человек.

Количество инфицированных коронавирусом в Германии достигло 176 007 человек, сообщает Институт Роберта Коха.

За сутки зафиксировано 797 новых случаев заболевания. Количество умерших теперь составляет 8 090 человек (83 за сутки).

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (45 766), Северной Рейн — Вестфалии (36 766), Баден-Вюртемберге (34 115). В Берлине отмечено 6 507 случаев заболевания.

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Основной инфицированной группой в стране являются мужчины и женщины в возрасте 35-59 лет. На втором месте возрастная группа — 15-34 лет, на третьем — 60-79 лет.

Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

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Брифинг по ситуации с COVID-19 в Германии, 20 мая 2020 года:

Как отметил в марте Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на два-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

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Германия, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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