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Смягчение ограничений: Индия возобновит часть внутренних авиарейсов с 25 мая

Смягчение ограничений: Индия возобновит часть внутренних авиарейсов с 25 мая
19:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости мира:Власти Индии частично возобновит внутренние пассажирские авиаперевозки начиная с 25 мая.

Индия частично возобновит внутренние пассажирские авиаперевозки начиная с 25 мая, спустя два месяца после приостановки всех рейсов в рамках ограничений, введенных для сдерживания темпов распространения коронавируса.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури написал на своей странице в Twitter в среду, что "операции возобновятся в скорректированном формате" начиная с понедельника.

По его словам, власти проинформировали авиакомпании и аэропорты о необходимости подготовиться к возобновлению внутренних рейсов. Между тем пока не ясно, сколько рейсов будет возобновлено и в какие города они будут осуществляться.

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Пури не уточнил, когда Индия возобновит международные авиаперевозки, которые также были приостановлены в конце марта.

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Индия, Карантин, Авиарейсы, Коронавирус.
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