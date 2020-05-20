Лесные пожары: в Израиле экстремальная жара спровоцировала более 1,3 тыс очагов

Новости мира:В Израиле спасатели ликвидирут более 1300 очагов лесных пожаров.

В Израиле из-за жары вспыхнули лесные пожары, в некоторых местах перекрывают трассу и эвакуируют людей.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Трасса номер 6, являющаяся основной магистралью на север-юг, была закрыта в обоих направлениях рядом с городом Рош-ха-Аин, поскольку пожарные борются с большим пожаром, вспыхнувшим неподалеку", - говорится в сообщении.

В районе к востоку от Тель-Авива также остановлено движение поездов.

По данным пожарной службы Израиля, пять отрядов ведут борьбу с огнем у старого вокзала и крепости Тель-Афек.

По данным СМИ, из-за экстремальной жары, которая сейчас наблюдается на Ближнем Востоке, в Израиле зафиксировали около 1300 мест возникновения пожаров.

В частности, сильный пожар вспыхнул в городе Рахат, в результате чего были эвакуированы жители нескольких домов. Там работают четыре группы пожарных.

Экстремальная погода также повлияла на граждан, которые пострадали от тепловых ударов. Трех мужчин в возрасте 87 и 65 лет и 94-летнюю женщину госпитализировали в медицинский центр в Беэр-Шеве.

Во вторник в районе Мертвого моря была зафиксирована рекордно высокая температура - 48 градусов по Цельсию. В Гилгале в долине Иордана температура была около 47 градусов по Цельсию.

Ожидается, что такая жара продержится до четверга, при этом существенное похолодание будет ощущаться в предстоящие выходные.