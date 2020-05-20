Юконский колледж более не колледж: Канада открыла первый университет на Севере

Новости мира:Канада впервые открыла университет на Севере.

Первый на Севере канадский университет открылся в городе Вайтгорс - столице провинции Юкон.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

"С сегодняшнего дня Канада имеет первый университет на Севере - Колледж Юкона становится Университетом Юкона", - сказал Трюдо и напомнил, что правительство ранее выделило 26 млн долларов на новый научный корпус учреждения.

Он отметил, что молодежь способна изменить страну к лучшему. "Мы должны удостовериться, что независимо от места проживания, она имеет средства для воплощения своих мечтаний и достижения успеха", - отметил премьер-министр.

В Университете Юкона получают образование более 6 тысяч студентов. Это первый канадский университет, расположенный севернее 60 параллели.