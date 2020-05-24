Смягчение ограничений: в Австралии планируют восстановить туристические поездки

Новости мира:В связи со смягчением карантина, Австралия планирует возобновить туризм в наиболее густонаселенном штате Виктори.

Австралия планирует возобновить туризм в наиболее густонаселенном штате Виктория, который наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Туристы смогут приехать 1 июня.

Об этом сообщает Reuters.

"Туристы смогут вернуться с 1 июня в южный штат Виктория, где туризм очень важен, особенно для сообществ, пострадавших от лесного пожара", - заявил премьер штата Дэниэл Эндрюс.

Так, туристы смогут с 1 июня посещать штат со строгими правилами гигиены, плотности и без общих удобств.

"Это все для того, чтобы снова открыться, но поступаем так, потому что у нас есть новые результаты испытаний, и мы можем быть уверены в том, сколько обнаружено больных коронавирусом в обществе", - сказал премьер.

Ранее сообщалось, что украинских туристов готовы принимать Египет, Турция и некоторые европейские страны, однако новые туристические протоколы еще отрабатываются.