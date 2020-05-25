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В Австралии уже вторые сутки бушует мощный шторм, без света - 50 тысяч домов

В Австралии уже вторые сутки бушует мощный шторм, без света - 50 тысяч домов
13:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: скриншот

Новости мира:На западное побережье Австралии обрушился сильный шторм, случающийся раз в десятилетие.

Мощный ураган в западной Австралии, который спровоцировал шторм, дождь и ветер до 100 километров в час, оставил 50 тысяч домов без электричества. Об этом сообщает The Guardian.

"Около 50 тысяч домов в Западной Австралии до сих пор не имеют электричества, поскольку штат второй день подряд страдает от штормовой погоды..." - говорится в сообщении.

При этом общее число отключений ночью составило 62 тыс. домов. Больше всего от стихии пострадали южные районы штата, где без электричества остались около 20 тыс. потребителей в городах Маргарет-Ривер и Дансборо. В административном центре региона Петра от электросети отключены более 13 тыс. домов.

Скорость ветра в некоторых местах достигала 100 км/ч, были зафиксированы случаи разрушения домов.

24 мая в государственные аварийные службы поступили 407 экстренных вызовов. Информации о пострадавших нет.

Как сообщалось, в Индии и Бангладеш мощный циклон «Амфан» унес жизни уже 84 человек.

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Ураган, Австралия, Шторм, Непогода, Циклон.
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