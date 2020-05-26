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Коронакризис: у Нигерии закончились деньги на импорт продуктов питания

Коронакризис: у Нигерии закончились деньги на импорт продуктов питания
00:42 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Президент Нигерии заявляет, что его страна не имеет денег для импорта продуктов питания.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что нигерийские фермеры должны производить достаточно пищи, чтобы люди в стране могли есть, потому что у Нигерии "нет денег для импорта" продуктов питания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

В комментарии президент страны проявил беспокойство по поводу отсутствия продовольственной безопасности во время пандемии коронавируса и роста цен на продукты в наиболее густонаселенной стране Африки, Нигерии.

Так, согласно Программе ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, даже до кризиса COVID-19 фермеры не могли удовлетворить спрос населения Нигерии, которое составляет около 200 млн человек.

"Хотя сельскохозяйственный сектор остается основным работодателем для населения страны, государство пренебрегало им, поскольку экономика Нигерии была в основном сосредоточена на доходы от нефти", — пишут в издании.

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Отмечается, что цены на продукты питания в стране выросли с момента распространения пандемии коронавируса, а доходы правительства сильно пострадали от падения мировых цен на нефть.

Стоит отметить, что Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Нигерии, которая является крупнейшей в Африке, сократится на 1,5% в 2020 году.

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Нигерия, Коронавирус, Мохаммаду Бухари.
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