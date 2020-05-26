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Вторая волна коронавируса: Канада готовит план по выдаче больничных

Вторая волна коронавируса: Канада готовит план по выдаче больничных
05:29 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Канада хочет разработать национальный план выдачи больничных в случае возможной второй волны пандемии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство пытается предоставить всем работникам Канады как минимум 10 дней оплачиваемого отпуска по болезни в год по мере того, как Канада начинает готовиться к возможной второй волне пандемии коронавируса осенью. Об этом Трюдо сказал во время пресс-конференции в Оттаве в понедельник, 25 мая, сообщает УНН.

"Никто не должен выбирать между предоставлением выходного дня по болезни и оплатой счетов. Так же никто не должен выбирать между пребыванием дома с симптомами COVID-19 или возможностью позволить себе арендную плату или продукты", — сказал Трюдо.

План предоставления таких больничных на национальном уровне осложняются тем, что отпуск по болезни, как правило, находится в юрисдикции канадских провинций. Трюдо сказал, что создание необходимых механизмов для национальной программы оплачиваемых отпусков по болезни было бы непростой задачей, но его правительство и провинции полны решимости попробовать ее решить.

"Когда наступит осень и начнется сезон гриппа, мы не хотим, чтобы люди, у которых развивается насморк, внезапно беспокоились о том, что хотя они не должны выходить на работу, но не могут позволить себе не выходить на работу, и, следовательно, риск масштабной второй волны может стать реальной проблемой", — сказал Трюдо.

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Главный врач Канады повторила в понедельник свое утверждение о том, что вторая волна вируса может быть хуже первой, и призвала чиновников общественного здравоохранения создать резерв для тестирования и больничных коек

По состоянию на вторник в Канаде зарегистрировано более 86 тыс. случаев заболевания COVID-19 и более 6,5 тыс. смертей.

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Канада, Коронавирус, Джастин Трюдо, Covid-19.
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