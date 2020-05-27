Канада колеблется в вопросе допуска Huawei к созданию 5G-сети

Новости мира:Канада еще не определилась с допуском Huawei к созданию сети 5G.

Власти Канады еще не приняли окончательного решения относительно целесообразности допуска китайской корпорации Huawei к созданию сети 5G в стране.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции в Оттаве.

"Мы прислушиваемся к советам наших спецслужб в этом вопросе. Мы работаем с ними, чтобы удостовериться, что Канада идет правильным путем", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос о перспективах Huawei в стране.

Он подчеркнул, что Канада согласовывает свою официальную позицию в отношении Huawei с другими государствами: "Мы близко работаем с нашими союзниками, следим за их действиями, чтобы удостовериться, что и сами поступаем правильно для создания экономических возможностей и достижения роста в стране, одновременно поддерживая безопасность инфраструктуры, предприятий и граждан".

Как сообщалось, уполномоченные органы Канады уже длительное время изучают вопрос о целесообразности допуска Huawei к конкурсу по развитию инфраструктуры 5G, поскольку существуют опасения, что КНР может использовать эту компанию для шпионской деятельности.

В свою очередь в Huawei неоднократно подчеркивали, что китайские власти не имеют никакого влияния на решения компании.

Ранее Huawei была вытеснена с американского рынка, а правительства Австралии и Новой Зеландии запретили ей строить сети 5G. Существенные ограничения на работу Huawei наложили и в Великобритании. Эти государства (а также США) являются близкими партнерами Канады в разведывательном сообществе "Пять глаз".