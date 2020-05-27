Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Завершение войны: Украина предпочитает мирный путь, но подтверждает право на самооборону
Завершение войны: Украина предпочитает мирный путь, но подтверждает право на самооборону
Украина в ООН: Россия должна отказаться от насилия и логики войны
Украина в ООН: Россия должна отказаться от насилия и логики войны
Футбол возвращается в Украину
Футбол возвращается в Украину
Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать

Канада колеблется в вопросе допуска Huawei к созданию 5G-сети

Канада колеблется в вопросе допуска Huawei к созданию 5G-сети
03:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канада еще не определилась с допуском Huawei к созданию сети 5G.

Власти Канады еще не приняли окончательного решения относительно целесообразности допуска китайской корпорации Huawei к созданию сети 5G в стране.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции в Оттаве.

"Мы прислушиваемся к советам наших спецслужб в этом вопросе. Мы работаем с ними, чтобы удостовериться, что Канада идет правильным путем", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос о перспективах Huawei в стране.

Он подчеркнул, что Канада согласовывает свою официальную позицию в отношении Huawei с другими государствами: "Мы близко работаем с нашими союзниками, следим за их действиями, чтобы удостовериться, что и сами поступаем правильно для создания экономических возможностей и достижения роста в стране, одновременно поддерживая безопасность инфраструктуры, предприятий и граждан".

В Минске появился 5G: пока в тестовом режиме

Как сообщалось, уполномоченные органы Канады уже длительное время изучают вопрос о целесообразности допуска Huawei к конкурсу по развитию инфраструктуры 5G, поскольку существуют опасения, что КНР может использовать эту компанию для шпионской деятельности.

В свою очередь в Huawei неоднократно подчеркивали, что китайские власти не имеют никакого влияния на решения компании.

В Швеции заработала первая сеть 5G

Ранее Huawei была вытеснена с американского рынка, а правительства Австралии и Новой Зеландии запретили ей строить сети 5G. Существенные ограничения на работу Huawei наложили и в Великобритании. Эти государства (а также США) являются близкими партнерами Канады в разведывательном сообществе "Пять глаз".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Huawei, 5G, Джастин Трюдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил годовую программу для Украины
02 МИД: Украина и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества
03 Борьба с коронавирусом: посол Италии поблагодарил Украину за поддержку
04 Экс-послы США: Мы разочарованы усилиями по внедрению Украины во внутреннюю политику Америки
05 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В среду состоится очередное заседание ТКГ
В среду состоится очередное заседание ТКГ
Немчинов: развитие внутреннего туризма в Украине сейчас стратегически важно
Немчинов: развитие внутреннего туризма в Украине необходимо
День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях
День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях
Рецепт дня: Картофельный суп с плавленым сыром
Рецепт дня: Картофельный суп с плавленым сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь