Первая в Центральной Америке: Коста-Рика узаконила однополые браки

Новости мира:Коста-Рика первой в Центральной Америке узаконила однополые браки.

Согласно решения верховного суда Коста-Рики, в стране легализованы однополые браки.

Об этом сообщает The Tico Times.

"Коста-Рика стала первой страной в Центральной Америке, которая легализовала однополые браки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению верховного суда утратила силу норма гражданского кодекса, запрещавшая гражданам страны заключать однополые браки.

В августе 2018 года верховный суд Коста-Рики признал неконституционным запрет однополых браков и дал парламенту 18 месяцев для внесения необходимых изменений в законодательство - после чего запрет автоматически потеряет силу.

Президент Коста-Рики Карлос Альварадо в своем обращении к нации уже поздравил страну с легализацией однополых браков.