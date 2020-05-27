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Первая в Центральной Америке: Коста-Рика узаконила однополые браки

Первая в Центральной Америке: Коста-Рика узаконила однополые браки
05:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Коста-Рика первой в Центральной Америке узаконила однополые браки.

Согласно решения верховного суда Коста-Рики, в стране легализованы однополые браки.

Об этом сообщает The Tico Times.

"Коста-Рика стала первой страной в Центральной Америке, которая легализовала однополые браки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению верховного суда утратила силу норма гражданского кодекса, запрещавшая гражданам страны заключать однополые браки.

В августе 2018 года верховный суд Коста-Рики признал неконституционным запрет однополых браков и дал парламенту 18 месяцев для внесения необходимых изменений в законодательство - после чего запрет автоматически потеряет силу.

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Президент Коста-Рики Карлос Альварадо в своем обращении к нации уже поздравил страну с легализацией однополых браков.

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ЛГБТ, Коста-Рика, Центральная Америка.
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