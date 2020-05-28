Пандемия: парламент Канады продлил "каникулы" до сентября

Новости мира:Из-за пандемии парламент Канады не будет заседать еще три месяца.

Регулярные заседания парламента Канады не возобновятся как минимум до сентября – такое решение поддержали большинство депутатов.

Решение об отмене пленарных заседаний поддержала правящая Либеральная партия, а также Зеленая и Новая демократическая партии, находящиеся в оппозиции. В то же время две другие оппозиционные силы - Консервативная партия и Квебекский блок - голосовали против. По их мнению, отсутствие пленарных заседаний лишает народных избранников возможности задавать правительству вопросы и должным образом представлять интересы избирателей.

Вместо пленарных заседаний депутаты в июне будут собираться в формате специального комитета, меньшая часть участников которого будет заседать в Оттаве лично, а остальные - дистанционно с помощью видеосвязи. После завершения сессии в конце июня комитет соберется еще минимум четыре раза в течение лета.

Депутаты также договорились активнее разрабатывать процедуры дистанционного голосования, отсутствие которой ныне становится помехой полноценной удаленной работе парламента.

Как сообщалось ранее, канадский парламент ушел на карантин в марте. С тех пор он несколько раз собирался на внеочередные сессии для принятия законодательных изменений, необходимых для поддержки населения в условиях коронакризиса. Депутаты также регулярно продолжают дискутировать в составе специального комитета, однако только по вопросам, связанным с противодействием COVID-19.