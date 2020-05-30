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Канадский министр о деятельности ВОЗ: Мир до сих пор находится в кризисе

Канадский министр о деятельности ВОЗ: Мир до сих пор находится в кризисе
21:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Канадский министр считает, что оценивать работу ВОЗ по противодействию коронавирусу рано

Всемирная организация здравоохранения должна детально проанализировать глобальную реакцию на пандемию коронавируса, однако сейчас это делать рано.

Такое мнение в эфире СВС выразила министр международного развития Канады Карина Гулд.

"Только когда количество случаев заражения во всем мире начнет существенно снижаться, мы сможем обратить внимание на то, какой была реакция, и на ее последствия. Мы еще не дошли до этого этапа, поскольку до сих пор находимся непосредственно в кризисе", - сказала Гулд.

По ее словам, анализ следует начинать, как только мир выйдет из "острого чрезвычайного положения и кризисного периода".

Министр добавила, что имела в мае откровенный разговор с председателем ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреисусом и заверила его в поддержке Канадой организации, указав на ожидания проведения расследования с целью лучшей подготовки к будущим пандемиям.

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В то же время, комментируя обвинения в адрес ВОЗ в распространении недостоверных данных по Китаю, Гулд выразила убеждение, что Организация оказывала наиболее точную и актуальную информацию, к которой имела доступ. Проблемы же могли состоять в том, что в разных странах подход к сбору данных неодинаковый.

Как сообщалось, 29 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая "не смогла реализовать насущные и нужные реформы".

Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ

Перед этим он заявлял, что ВОЗ не справилась со своими обязанностями во время эпидемии COVID-19, а также не проверяла данные о коронавирусной инфекции, предоставленные Китаем. Финансирование ВОЗ Трамп заморозил в середине апреля.

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Канада, ВОЗ, Коронавирус, Карина Гулд.
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