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Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ

Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ
08:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась провести нужные ей реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - заявил он в ходе выступления у Белого дома.

Он подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

Трамп также напомнил, что ранее США выделяли ВОЗ примерно $450 млн, в то время как Китай - $40 млн.

В апреле Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".

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Позднее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе. Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

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Вашингтон, ВОЗ, Пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус.
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